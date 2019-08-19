2019-08-19T10:43:31+03:00
Общество

«Табуны там начали пасти?»: Хабиров возмутился дорожной инфраструктурой в Уфе

Руководителя региона не устроило состояние «визитной карточки» города
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот трансляции оперативного совещанияфото: скриншот трансляции оперативного совещания
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров на еженедельной оперативке в правительстве устроил очередной разнос. На этот раз досталось подрядчикам и чиновникам, ответственным за дорожную инфраструктуру в Уфе. Руководитель региона во время выезда в Благовещенский район заметил посреди разделительной полосы трассы Уфа-Аэропорт заросли травы. Данную автодорогу он назвал «визитной карточкой» города.

– Там уже начали сено выращивать, что ли? Это значит, что неделями не косят, – обратился Хабиров к руководителю Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимуру Мухаметьянову.

Хабиров возмутился тем, что проблема никого не волновала, пока он сам её не обнаружил. «Что бы вы там делали, – спросил врио главы республики, – табуны начали там пасти?» Он также поднял тему неэффективного расходования средств. По его данным, на благоустройство трассы М-5 за последние три года потрачено 3 млрд рублей, а результат при этом удручает: на автодороге можно встретить не только заросли травы, но и гальку, гравий и мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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