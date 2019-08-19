В Уфе девятилетний мальчик попал под колеса легковушки

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-19T10:00:38+03:00

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В Уфе ребенок попал под колеса автомобиля. В пресс-службе городской госавтоинспекции сообщили, что ДТП с юным пешеходом случилось накануне днём. 25-летний водитель за рулём "Лада Приора" во время движения по улице Гвардейской сбил девятилетнего мальчика. Как рассказали в ведомстве, школьник пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

В результате наезда ребенок получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.

В уфимской ГИБДД призвали родителей заботиться о безопасности своих детей на дороге и чаще проводить с ними профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU