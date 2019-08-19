Трое детей из Башкирии получили ожоги при растопке бани

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-19T09:04:07+03:00

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В Гафурийском районе Башкирии произошло ЧП с участием несовершеннолетних. Трое детей пытались растопить баню и получили ожоги. Об этом на еженедельной оперативке в правительстве сообщил председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Он рассказал, что трое детей шести, девяти и 13 лет пытались самостоятельно растопить баню при помощи самодельной газовой горелки. Как результат – все получили серьезные ожоги. Ребята были доставлены в ожоговый центр в Стерлитамаке. Само здание не пострадало, помощь пожарных не потребовалась.

– В Башкирии на прошлой неделе произошло 158 пожаров, при которых погибли три и спасены четыре человека, – отметил Гумеров.

Помимо этого, за прошедшие семь дней зафиксировано 12 падений с высоты: погибли четверо и госпитализированы шестеро человек.

ИСТОЧНИК KP.RU