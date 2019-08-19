В Уфе на неделю перекрыли въезд в город

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-19T08:45:50+03:00

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В пресс-службе уфимской администрации рассказали о дорожных работах на трассе Уфа-Шакша (улица Перспективная). Так, с 16 по 23 августа 2019 года здесь будут укладывать верхний слой асфальта. В связи с этим на магистрали ограничили движение автотранспорта на всю ширину проезжей части в сторону въезда в город.

– Ограничение устанавливается в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения ремонта дорожного покрытия, – отметили в мэрии.

Городские власти рекомендуют заранее планировать свой маршрут и воспользоваться альтернативными путями – к примеру, «Старошакшинской» дорогой.

Дорожные работы на участке трассы «Уфа-Шакша», протяженностью 5,2 км, начались еще в 2018 году. Завершить ремонт дороги планируется в сентябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU