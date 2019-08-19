2019-08-19T07:20:08+03:00
Происшествия

За сутки в Башкирии перевернулись две иномарки, один человек погиб

Аварии произошли в Гафурийском и Уфимском районах
Эльвина АПАРИНА
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Вчера днем, 18 августа, в Уфимском районе на трассе М-7 60-летний уфимец за рулем «Opel Corsa» съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии он получил травмы и обратился к медикам.

Второе опрокидывание, на этот раз с летальным исходом, произошло в Гафурийском районе на автодороге Кутлугуза-Новокарамышево. 63-летний житель Стерлитамака за рулём «Chevrolet Cobalt» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался на месте происшествия. Со слов очевидцев, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за минувшие сутки произошло девять автоаварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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