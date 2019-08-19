2019-08-19T07:02:08+03:00
Общество

В Башкирии для перевозки пожилых людей выделили 18 микроавтобусов

В каждый помещается 8 человек, включая двух инвалидов-колясочников
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Башкирии социальные учреждения получили 18 микроавтобусов «Газель Next». Они оборудованы для медицинского обслуживания пожилых людей.

Автомобили приобрели на средства федерального бюджета (34,2 млн рублей). Средства на обслуживание ТС, оплату топлива и зарплаты водителям выделят уже с республиканских денег.

Микроавтобусы будут обслуживать пожилых людей, проживающих в сельской местности. Машины можно использовать для доставки пациентов в больницы и других социальных услуг.

Один микроавтобусов помещает в себя восемь человек, включая двух «колясочников».

Три машины уедут в районные дома престарелых и инвалидов, две машины в Стерлитамак, еще три поступят в распоряжение социальных учреждений Уфы, Нефтекамска и Баймакского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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