В Башкирии на торги выставлено имущество должников

СЕГОДНЯ 06:53 2019-08-19T06:53:07+03:00

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Через месяц, 16 сентября, в столице Башкирии состоится очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей.

Заявки на участие можно подать до 26 августа.

В аукционе участвуют 10 машин:

- Fiat Ducato, 2012 г.в., 1 160 250 рублей; - Lada 219020, 2013 г.в., 310 000 рублей; - BMW X6 М, 2009 г.в., 1 700 000 рублей; - Ford Focus, 2012 г.в., 470 100 рублей; - Renault Logan, 2013 г.в., 404 479 рублей; - Kia Carens, 2006 г.в., 367 000 рублей; - Daewoo Matiz, 2011 г.в., 250 000 рублей; - Skoda Octavia, 2013 г.в., 295 260 рублей; - Lada Largus, 2011 г.в., 280 000 рублей; - Daewoo Matiz, 2013 г.в., 105 339 рублей.

Как указано на официальном сайте судебных приставов, торги пройдет на втором этаже здания на Кирова, 99/3. Телефон для справок – 286-51-39.

ИСТОЧНИК KP.RU