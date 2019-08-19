Мэрия Уфы попросила водителей объезжать участки дорог с новой разметкой
Это позволит сохранить четкость линий, к тому же разметка прослужит дольше
.
Изменить размер текста:
В столице Башкирии продолжают наносить дорожную разметку рядом со школами, детскими садиками, чтобы обеспечить безопасность.
Так, вчера, 18 августа, свежая разметка появилась вблизи гимназии № 111 и 121, а также лицея № 60.
На данный момент проделано 97% работ, полностью завершить нанесение линий планируют к 25 августа. Кроме того, в рамках федеральных программ устанавливаются светофоры, дорожные знаки и ограждения.
В администрации города водителей призвали проявить понимание и объезжать участки дорог со свежей разметкой для того, чтобы сохранить четкость линий и для того, чтобы разметка прослужила дольше.
ИСТОЧНИК KP.RU