2019-08-19T06:37:53+03:00
Авто

Мэрия Уфы попросила водителей объезжать участки дорог с новой разметкой

Это позволит сохранить четкость линий, к тому же разметка прослужит дольше
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии продолжают наносить дорожную разметку рядом со школами, детскими садиками, чтобы обеспечить безопасность.

Так, вчера, 18 августа, свежая разметка появилась вблизи гимназии № 111 и 121, а также лицея № 60.

На данный момент проделано 97% работ, полностью завершить нанесение линий планируют к 25 августа. Кроме того, в рамках федеральных программ устанавливаются светофоры, дорожные знаки и ограждения.

В администрации города водителей призвали проявить понимание и объезжать участки дорог со свежей разметкой для того, чтобы сохранить четкость линий и для того, чтобы разметка прослужила дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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