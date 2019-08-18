Дубль Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом»

СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-18T18:42:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Футболисты «Уфы» переиграли «Ростов» в матче 6-го тура РПЛ. Подопечные Вадима Евсеева забили два безответных гола, в обоих случаях отличился нигерийский форвард «горожан» Сильвестр Игбун.

На 40-й минуте Пуцко удалось сделать точный пас на Слая, тот оторвался от защитников и переиграл Песьякова – 1:0. На 79-й минуте игроки обороны «Ростова» ошиблись, устроив настоящий переполох на своей половине поля. Хаджикадунич сбросил мяч практически на ход Игбуну, тот быстро влетел в штрафную и расстрелял ворота ростовчан.

Победа позволила «Уфе» выйти на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. У команды Вадима Евсеева в активе 7 очков после 6 матчей. «Ростов» в случае победы мог выйти на промежуточное второе место, но теперь рискует вылететь из тройки лидеров. Выбить команду Карпина могут ЦСКА, «Локомотив» или «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU