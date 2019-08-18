В Башкирии ребенок вернулся домой весь в крови - мать обвинила в избиении взрослого мужчину

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-18T18:44:49+03:00

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В социальной сети появилось сообщение об избиении ребенка в Нефтекамске. Автор поста утверждает, что десятилетний мальчик вернулся домой весь в крови с проломленной головой. Самое жуткое, что якобы его ударил взрослый мужчина.

- Потерпевший мальчик защищал трехлетнюю девочку от другого мальчика, тот сходил пожаловался отцу. Вышел папа, не стал выслушивать сложившуюся ситуацию, взял за волосы и ударил головой о железную дверь, - написал аноним.

Автор записи надеялся таким образом найти свидетелей нападения, чтобы помочь полиции разобраться в деле, ведь ребенок получил травмы. На фото видно, что голова мальчика разбита до крови.

Однако ситуация оказалась не столь однозначной. Один из свидетелей иначе описал произошедшее. По его словам, травму ребенок получил в драке с другим мальчиком, а не с его отцом. При этом пострадавший якобы и был зачинщиком потасовки.

- Мальчик, которого били, позвал на помощь папу. Папа сказал сыну: "Дай сдачи!", так как случай не единичный, до этого эти же мальчики обижали его, портили его вещи. Мальчик дал сдачу, тот ударился, - поделился своей версией очевидец.

По его словам, из-за противоречивой информации ход делу в полиции решили не давать, хотя соответствующее заявление со стороны родителей поступило.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU