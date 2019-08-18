2019-08-18T16:26:23+03:00
Происшествия

На реке Белой в Башкирии утонул 35-летний мужчина

Он отдыхал на берегу с приятелем
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Из-за жаркой погоды в Башкирии снова участились случаи гибели людей на воде. Очередная трагедия произошла в субботу, 17 августа, в Благовещенском районе республики.

Двое мужчин отдыхали на реке Белой неподалеку от села Удельно-Дунавей. Пока один из приятелей сидел на берегу, второй пошел искупаться. Увы, на сушу он так и не вернулся.

В госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям рассказали, что тело мужчины сотрудники Аварийно-спасательной службы извлекли из воды лишь сегодня. Погибшему было 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии ребенок вернулся домой весь в крови - мать обвинила в избиении взрослого мужчину
Дубль Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом»
«Где безопасность?»: жители Башкирии жалуются на междугородние автобусы
В Башкирии живодеры выстрелили из пневматики в кошку
В Башкирии школьнику придется ответить за угон мопеда
В уфимском магазине торговали мясом неизвестного происхождения
На дорогах Уфы заметили автомобиль охотника на ведьм
В Башкирии ищут 14-летнюю Екатерину Шипилову
Новый «друг» напал с отверткой на двух юных уфимцев
В Башкирии ищут 53-летнюю Веронику Дильмухаметову
Пожилым людям из сел Башкирии помогут добраться до больниц
В Уфе появится парк с водопадом и прудом
Мама и 6-летняя дочка пострадали в ДТП в Башкирии
«Уфа» принимает на своем поле «Ростов»
Жители Уфы получили квитанции на оплату услуг ЖКХ с огромными суммами
«Ехал по встречке»: под Уфой на трассе произошла авария по вине заснувшего водителя
Синоптики рассказали, какая погода ожидает уфимцев на следующей неделе
В одном из торговых центров Башкирии сработала пожарная тревога
В Башкирии вандалы разгромили фонтан в строящемся парке
«Не верится, что ты стала ангелом»: в Башкирии похоронили молодую мать двоих детей, погибшую в ДТП
В Башкирии мужчину обвиняют в убийстве собственной мамы: на теле нашли следы криминального характера
Уфимские врачи сотворили настоящее чудо и спасли руку отцу шестерых детей
Пропавшая в Уфе Лариса Колокольникова жива - волонтеры завершили поиски
В Уфе временно перекроют улицу Обскую