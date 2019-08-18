На реке Белой в Башкирии утонул 35-летний мужчина
Он отдыхал на берегу с приятелем
Фото: Рустем АХУНОВ
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Из-за жаркой погоды в Башкирии снова участились случаи гибели людей на воде. Очередная трагедия произошла в субботу, 17 августа, в Благовещенском районе республики.
Двое мужчин отдыхали на реке Белой неподалеку от села Удельно-Дунавей. Пока один из приятелей сидел на берегу, второй пошел искупаться. Увы, на сушу он так и не вернулся.
В госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям рассказали, что тело мужчины сотрудники Аварийно-спасательной службы извлекли из воды лишь сегодня. Погибшему было 35 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU