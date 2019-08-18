2019-08-18T19:17:55+03:00
Общество

Новая неделя в Башкирии начнется с жары и дождей

Синоптики представили прогноз погоды на следующие два дня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Теплая погода в Башкирии задержится еще на несколько дней. Как сообщают в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало следующей недели будет жарким. В понедельник, 19 августа, воздух прогреется до +29 градусов, во вторник, 20 августа, до +28, а в среду станет чуть прохладнее - в районе +26 градусов. В южной части республики температура может и вовсе перевалить за 30 градусов жары.

Погода обещает быть солнечной, но время от времени ожидаются небольшие дожди. На севере республики сильнее, чем в остальной части. В некоторых районах прогремят грозы, которые будут сопровождаться шквалистым ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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