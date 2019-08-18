2019-08-18T14:53:19+03:00
Общество

В уфимском магазине торговали мясом неизвестного происхождения

Торговую точку оштрафовали
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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В одном из магазинов Уфы торговали мясом неизвестного происхождения.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, во время очередного рейда одна из торговых точек в столице Башкирии попалась на том, что реализовывала обезличенное мясо и полуфабрикаты, на которых отсутствовала маркировка со сведениями о производителе, дате выработки, сроках годности и условиях хранения.

Опасный товар сняли с продажи, а юридическое лицо, допустившее нарушения, привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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