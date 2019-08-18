В уфимском магазине торговали мясом неизвестного происхождения
Торговую точку оштрафовали
Фото: Мария ЛЕНЦ
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В одном из магазинов Уфы торговали мясом неизвестного происхождения.
Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, во время очередного рейда одна из торговых точек в столице Башкирии попалась на том, что реализовывала обезличенное мясо и полуфабрикаты, на которых отсутствовала маркировка со сведениями о производителе, дате выработки, сроках годности и условиях хранения.
Опасный товар сняли с продажи, а юридическое лицо, допустившее нарушения, привлекли к административной ответственности в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU