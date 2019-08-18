Новый «друг» напал с отверткой на двух юных уфимцев

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-18T12:29:12+03:00

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Утром 17 августа в клинику БГМУ доставили двух уфимцев. 18-летние парни стали жертвами нападения.

Стражи порядка выяснили, что ночью во время прогулки молодые люди познакомились с мужчиной. Он предложил ребятам выпить и подсобить ему с ремонтом автомобиля. Когда спиртное дало всем в голову, началась перепалка. Хозяин авто решил уйти домой, но парни догнали его и брызнули в лицо из баллончика. Ослепленный мужчина в ярости выхватил отвертку и стал ей размахивать. Некоторые выпады угодили в цель.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщают, что 30-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

ИСТОЧНИК KP.RU