В Башкирии ищут 53-летнюю Веронику Дильмухаметову

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-18T11:42:45+03:00

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Волонтеры организовали поиски 53-летний Вероники Дильмухаметовой (Савко). Женщина пропала почти две недели назад. Последний раз ее видели 5 августа. Она может находиться как в Башкирии, так и в Московской области или в Москве.

В региональном отряде "Лиза Алерт" уточнили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы каштановые короткие, глаза голубые.

Что на ней было надето в день пропажи, неизвестно.

Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите информацию на горячую линию добровольцев 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU