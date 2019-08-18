В Башкирии ищут 53-летнюю Веронику Дильмухаметову
Женщина могла направиться в Москву
Фото: соцсети
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Волонтеры организовали поиски 53-летний Вероники Дильмухаметовой (Савко). Женщина пропала почти две недели назад. Последний раз ее видели 5 августа. Она может находиться как в Башкирии, так и в Московской области или в Москве.
В региональном отряде "Лиза Алерт" уточнили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы каштановые короткие, глаза голубые.
Что на ней было надето в день пропажи, неизвестно.
Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите информацию на горячую линию добровольцев 8 800 700 54 52 или по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU