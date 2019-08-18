В Башкирии школьнику придется ответить за угон мопеда

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-18T15:40:36+03:00

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Школьнику из Бижбулякского района грозит ответственность за угон мопеда. О пропаже транспорта заявила жительница села Демский. По ее словам, мопед стоял во дворе, а потом исчез.

Стражи порядка осмотрели место происшествия и установили личность похитителя. Им оказался 15-летний парень. Школьник просто хотел прокатиться на мотоцикле и для этого решил без спроса позаимствовать двухколесный транспорт своих знакомых. Правда, прогулка на мопеде была недолгой, через полкилометра подросток просто бросил его. Участковый позже отыскал мопед там, где парень его оставил.

- По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" , - пояснили в пресс-службе МВД по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU