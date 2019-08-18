2019-08-18T15:40:36+03:00
Общество

В Башкирии школьнику придется ответить за угон мопеда

Подросток решил покататься на мотоцикле знакомых без их ведома
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Школьнику из Бижбулякского района грозит ответственность за угон мопеда. О пропаже транспорта заявила жительница села Демский. По ее словам, мопед стоял во дворе, а потом исчез.

Стражи порядка осмотрели место происшествия и установили личность похитителя. Им оказался 15-летний парень. Школьник просто хотел прокатиться на мотоцикле и для этого решил без спроса позаимствовать двухколесный транспорт своих знакомых. Правда, прогулка на мопеде была недолгой, через полкилометра подросток просто бросил его. Участковый позже отыскал мопед там, где парень его оставил.

- По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" , - пояснили в пресс-службе МВД по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В уфимском магазине торговали мясом неизвестного происхождения
На дорогах Уфы заметили автомобиль охотника на ведьм
В Башкирии ищут 14-летнюю Екатерину Шипилову
Новый «друг» напал с отверткой на двух юных уфимцев
В Башкирии ищут 53-летнюю Веронику Дильмухаметову
Пожилым людям из сел Башкирии помогут добраться до больниц
В Уфе появится парк с водопадом и прудом
Мама и 6-летняя дочка пострадали в ДТП в Башкирии
«Уфа» принимает на своем поле «Ростов»
Жители Уфы получили квитанции на оплату услуг ЖКХ с огромными суммами
«Ехал по встречке»: под Уфой на трассе произошла авария по вине заснувшего водителя
Синоптики рассказали, какая погода ожидает уфимцев на следующей неделе
В одном из торговых центров Башкирии сработала пожарная тревога
В Башкирии вандалы разгромили фонтан в строящемся парке
«Не верится, что ты стала ангелом»: в Башкирии похоронили молодую мать двоих детей, погибшую в ДТП
В Башкирии мужчину обвиняют в убийстве собственной мамы: на теле нашли следы криминального характера
Уфимские врачи сотворили настоящее чудо и спасли руку отцу шестерых детей
Пропавшая в Уфе Лариса Колокольникова жива - волонтеры завершили поиски
В Уфе временно перекроют улицу Обскую