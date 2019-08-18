2019-08-18T09:09:39+03:00
Происшествия

Мама и 6-летняя дочка пострадали в ДТП в Башкирии

Авария случилась на трассе Уфа-Оренбург
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД БашкирииФото: УГИБДД Башкирии
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В субботу, 17 августа, на дорогах Башкирии обошлось без смертельных аварий, однако серьезное ДТП случилось днём в Куюргазинском районе.

Местная жительница ехала на "Опель Мокка" по дороге Уфа-Оренбург и столкнулась с "Ниссан Сентра". По одной из версий, она пошла на обгон, когда попутный "Ниссан" собирался повернуть налево. От удара обе машины вылетели с дороги.

Глава Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что в результате аварии пострадали двое: 29-летняя женщина - водитель "Опеля" - и ее шестилетняя дочка.

Фото: УГИБДД Башкирии

Фото: УГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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