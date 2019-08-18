2019-08-18T10:55:11+03:00
Общество

Пожилым людям из сел Башкирии помогут добраться до больниц

Республика закупила необходимый транспорт
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: правительство БашкирииФото: правительство Башкирии
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Пожилым людям, проживающим в селах Башкирии, помогут добраться до больниц "мобильные бригады". Республика приобрела 18 микроавтобусов "Газель Next", которые будут доставлять граждан старше 65 лет в медицинские организации и предоставлять им срочные социальные услуги.

В правительстве региона уточнили, что автобусы направят в три дома престарелых (Архангельский дом-интернат «Милосердие», Кудеевский дом-интернат и Старобаишский дом-интернат), в Республиканский геронтологический центр «Именлек», в 12 психоневрологических интернатов по всему региону, а также в Юго-восточный межрайонный центр «Семья».

Транспорт был куплен в рамках национального проекта «Демография», федеральная казна выделила на него 34,2 млн рублей. Содержать же автопарк будет республика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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