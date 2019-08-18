В Уфе появится парк с водопадом и прудом
Осенью 2020 года в Уфе должен появиться новый парк. Он разместится на площади свыше двух гектаров возле торгового центра МЕГА. Компания полностью профинансирует проект, а также построит дорогу к парку.
В новой зоне отдыха будут искусственный пруд с водопадом, площадка для детей и скейт-парк, а также кафе и другие объекты. Проект потребует 318 млн рублей вложений, но компании не впервой инвестировать в подобные парки. Они уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Ростове.
Глава Башкирии идею создания скандинавского парка одобрил. По словам Радия Хабирова, республика и город готовы оказать проекту любую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU