В Уфе появится парк с водопадом и прудом

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-18T11:03:43+03:00

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Осенью 2020 года в Уфе должен появиться новый парк. Он разместится на площади свыше двух гектаров возле торгового центра МЕГА. Компания полностью профинансирует проект, а также построит дорогу к парку.

В новой зоне отдыха будут искусственный пруд с водопадом, площадка для детей и скейт-парк, а также кафе и другие объекты. Проект потребует 318 млн рублей вложений, но компании не впервой инвестировать в подобные парки. Они уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Ростове.

Глава Башкирии идею создания скандинавского парка одобрил. По словам Радия Хабирова, республика и город готовы оказать проекту любую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU