«Уфа» принимает на своем поле «Ростов»

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-18T08:21:53+03:00

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Сегодня, 18 августа, многие жители башкирской столицы отправятся на стадион «Нефтяник», где «Уфа» будет принимать «Ростов». Встреча начнется в 18:30 по местному времени.

Отметим, что соперники располагаются довольно далеко друг от друга в турнирной таблице: у «желто-синих» - 11 очков и они третьи, уступая лишь «Зениту» и «Краснодару», а у подопечных Вадима Евсеева лишь 4 очка и 13-я строчка в таблице. После ничьей с «Сочи» и поражения от «Арсенала» уфимская команда, наверняка, попробует порадовать болельщиков. Тем более, что «горожанам» хватит двух очков, чтобы подняться из зоны «стыков».

ИСТОЧНИК KP.RU