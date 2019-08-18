«Где безопасность?»: жители Башкирии жалуются на междугородние автобусы

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-18T18:23:56+03:00

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Жители Башкирии пытаются обратить внимание властей на работу междугороднего транспорта. По мнению людей, в большинстве автобусов попросту опасно ездить. Свое недовольство они выразили на страничке врио главы региона Радия Хабирова.

Подписчица Любовь В. поделилась своим негативным опытом поездки из Янган-Тау в Уфу, присовокупив к рассказу фотографии.

- Весь проход между сидениями и задняя дверь (запасный выход) были заставлены многочисленными чемоданами и сумками, то есть в экстренной ситуации или какой-либо аварии быстро и беспрепятственно покинуть автобус просто не получилось бы. При этом до деревни Кропачёво автобус и вовсе следовал со стоячими людьми, - возмутилась женщина.

По ее словам, водитель практически не останавливался до самой Уфы, объясняя это тем, что его время ограничено: через несколько часов он должен отравиться в обратный рейс.

- Почему нет соблюдения элементарных правил пассажирских перевозок? Где безопасность дорожного движения? А главное почему никто не следит за соблюдением норм перевозок пассажиров на автобусах междугородних сообщений? - задается вопросами жительница Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU