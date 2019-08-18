Житель Башкирии нашел возле реки свалку ртутных ламп

СЕГОДНЯ 19:58 2019-08-18T19:58:34+03:00

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Житель Нефтекамска пошел в лес по грибы и сделал пугающую находку. Недалеко от местного аэропорта мужчина обнаружил коробки с новыми ртутными лампами. Они даже не были распакованы.

- Там же рядом речка протекает. Она попадает в водозабор, с которых берут воду в садах огородах. Просто если что-то произойдет, я не знаю, там катастрофа будет, - цитирует возмущенного мужчину сайт proneftekamsk.ru.

Грибник заснял свою находку на видео, которое позже изучили экологи. По данным местного портала, ситуацию с опасной свалкой специалисты взяли под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU