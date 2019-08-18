2019-08-18T17:15:34+03:00
Общество

В Башкирии живодеры выстрелили из пневматики в кошку

Свои действия изверги снимали на камеру
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В социальных сетях обсуждают очередной случай жестокого обращения с животным. Молодой человек подстрелил из пневматического оружия кошку. Видеозапись произошедшего появилась в паблике "Плохие новости Уфы и РБ" и вскоре разлетелась по другим сообществам, вызвав шквал негативных отзывов.

На кадрах видна машина с башкирскими номерами, припаркованная возле частного дома. Под ней прячется кошка. Парень, лица которого не видно, ложится на землю с пневматическим пистолетом в руке и стреляет в животное. Несчастный кот выбегает из под машины, припадая на задние лапы, после чего видео обрывается. До конца не ясно, удалось ли невинному созданию избежать дальнейшей расправы.

Предположительно, видео снято в Уфе, но когда и где именно, не уточняется.

В последнее время в городе участились случаи жестокости по отношению к братьям нашим меньшим. В конце июля неизвестный мужчина ударил ногой козленка на пляже, позже соцсети всколыхнула история с живодером из Сипайлово, который издевался над собакой во время прогулки.

В Башкирии парень подстрелил кошку из пневматики.Видео: Плохие новости Уфы и РБАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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