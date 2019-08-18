На дорогах Уфы заметили автомобиль охотника на ведьм

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-18T14:06:19+03:00

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Необычное авто заметили на дорогах в Уфе водители. Золотой корпус, бластеры и камеры по бокам - машина третьего спецбатальона службы охотников за ведьмами проехала по проспекту Салавата Юлаева. Паранормальный патруль, судя по всему, прибыл из Самары.

Как выяснила "Комсомольская правда - Уфа", машина охотников за нечистью известна на всю страну. Ее владелец колесит на ней как минимум с 2013 года. Мужчина признавался в беседе с "КП-Самара", что охотится на всех, кто обладает женской красотой и очарованием. По мнению "патрульного", дамы пользуются этим оружием против мужчин, не имея на то лицензии.

Видимо, в Самаре мужчина переловил всех ведьм и теперь решил переключиться на уфимских. Много ли красавиц уже удалось поймать охотнику, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU