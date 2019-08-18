Жители Уфы получили квитанции на оплату услуг ЖКХ с огромными суммами
Сотни уфимцев пытаются разобраться в новых платежках за услуги ЖКХ. Из месяца в месяц горожане сталкиваются с тем, что в квитанциях значатся огромные суммы или неправильно указано количество прописанных в квартире людей. В очереди возле офисов БашРТС многим приходится проводить не один час.
ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на замдиректора компании по сбыту – директора филиала "Теплосбыт" Ирину Попову сообщает, что программа не видит платежи, которые проводятся после 20-го числа. Такие переводы будут отражены лишь в следующей квитанции.
В организации считают, что неразбериха с платежками - следствие адаптационного периода после перехода на прямые договоры. Уфимцам советуют и внимательно проверять квитанции и реквизиты.
ИСТОЧНИК KP.RU