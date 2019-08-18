Жители Уфы получили квитанции на оплату услуг ЖКХ с огромными суммами

СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-18T09:12:20+03:00

Офисы БашРТС горожане осаждают уже не первый день

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Сотни уфимцев пытаются разобраться в новых платежках за услуги ЖКХ. Из месяца в месяц горожане сталкиваются с тем, что в квитанциях значатся огромные суммы или неправильно указано количество прописанных в квартире людей. В очереди возле офисов БашРТС многим приходится проводить не один час.

ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на замдиректора компании по сбыту – директора филиала "Теплосбыт" Ирину Попову сообщает, что программа не видит платежи, которые проводятся после 20-го числа. Такие переводы будут отражены лишь в следующей квитанции.

В организации считают, что неразбериха с платежками - следствие адаптационного периода после перехода на прямые договоры. Уфимцам советуют и внимательно проверять квитанции и реквизиты.

ИСТОЧНИК KP.RU