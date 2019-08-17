«Ехал по встречке»: под Уфой на трассе произошла авария по вине заснувшего водителя

СЕГОДНЯ 20:29 2019-08-17T20:29:59+03:00

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Сегодня днем, 17 августа. на автодороге Уфа-Благовещенск произошло серьезное ДТП. Под Уфой, неподалеку от деревни Первушино столкнулись два автомобиля. От мощного удара один автомобиль отбросило в отбойник, второй также серьезно пострадал. Как оказалось, виновник аварии заснул за рулем, поэтому вылетел на встречную полосу.

- Все живы! На «Вольво» за рулём мой супруг был, а тот кто врезался, заснул за рулём! Всех госпитализировали в больницу, - рассказала пассажирка иномарки, пострадавшая в ДТП.

Как выяснилось, пострадавших по вине сони-водителя могло быть гораздо больше.

- Он ехал по «встречке» со стороны Первушино. Ладно муж успел увернуть, а то тоже попали бы. Это был ужас, - рассказывает еще одна очевидица аварии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU