2019-08-17T20:01:41+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает уфимцев на следующей неделе

Если верить прогнозам, будет жарко и пасмурно
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Лето подходит к концу, и жители Башкирии надеются напоследок насладить солнечными жаркими деньками. Синоптики советуют заняться этим уже на следующей неделе, пока в республике будет царить хоть и пасмурная, но весьма теплая погода.

В целом, всю неделю небо в Уфе будет затянуто серыми тучами: во вторник и вовсе прогремит гроза, а в среду пройдут кратковременные дожди. Но уже к выходным выглянет ласковое солнце, так что смело можно планировать прогулки по городу и вылазки на природу. Синоптики обещают умеренный ветер, который только во время грозы усилится до 9 метров в секунду.

Зато можно подальше отложить теплые вещи: ночью температура не опустится ниже отметки +17; +19 градусов, а днем будет даже жарко – до +24; +26.

А вот потом погода резко испортится: после 24 августа в республику придут дожди и грозы, а температура воздуха резко опустится до +14; +16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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