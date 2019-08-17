2019-08-17T18:11:30+03:00
Общество

В Башкирии вандалы разгромили фонтан в строящемся парке

Отбитой плиткой хулиганы выложили на асфальте непристойное изображение
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Руслан ГизатуллинФото: Руслан Гизатуллин
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В Башкирии неизвестные вандалы разгромили фонтан в строящемся парке в селе Кушнаренково. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин. На фотографиях, которые выложил чиновник, видно, что плитка с бортиков фонтана вся сколота. Часть обломков бросили прямо в воду, а оставшимися осколками выложили непристойное изображение рядом на асфальте.

Фото: Руслан Гизатуллин

Фото: Руслан Гизатуллин

- Сначала мы предотвратили кражу тротуарных плиток, теперь эти нелюди разбивают их. Выкладывают из плиток непристойные вещи, тем самым показывая свое истинное лицо. Мы должны объединиться против таких вандалов и совместными усилиями искоренять такое зло, - уверен Руслан Гизатуллин.

Фото: Руслан Гизатуллин

Фото: Руслан Гизатуллин

Глава администрации заверил горожан, что обустройство парка все равно будет закончено, поскольку «нельзя лишать детей радости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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