В Башкирии вандалы разгромили фонтан в строящемся парке
В Башкирии неизвестные вандалы разгромили фонтан в строящемся парке в селе Кушнаренково. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин. На фотографиях, которые выложил чиновник, видно, что плитка с бортиков фонтана вся сколота. Часть обломков бросили прямо в воду, а оставшимися осколками выложили непристойное изображение рядом на асфальте.
Фото: Руслан Гизатуллин
- Сначала мы предотвратили кражу тротуарных плиток, теперь эти нелюди разбивают их. Выкладывают из плиток непристойные вещи, тем самым показывая свое истинное лицо. Мы должны объединиться против таких вандалов и совместными усилиями искоренять такое зло, - уверен Руслан Гизатуллин.
Фото: Руслан Гизатуллин
Глава администрации заверил горожан, что обустройство парка все равно будет закончено, поскольку «нельзя лишать детей радости».
ИСТОЧНИК KP.RU