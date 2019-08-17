В одном из торговых центров Башкирии сработала пожарная тревога
Всех посетителей и персонал срочно эвакуировали на улицу
Пожарные быстро потушили воззгораниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем, 17 августа, в стерлитамакском торговом центре «Планета» сработала пожарная тревога. Всех посетителей и персонал срочно эвакуировали на улицу. Очевидцы сообщают, что весь первый этаж был в дыму, ревела сигнализация, но все смогли без паники и давки выбраться в безопасное место.
Как оказалось позже, в торговом центре загорелся светильник, но прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание, поэтому обошлось без пострадавших. В настоящий момент торговый центр вернулся к своей обычной работе.
ИСТОЧНИК KP.RU