2019-08-17T19:00:26+03:00
Общество

В одном из торговых центров Башкирии сработала пожарная тревога

Всех посетителей и персонал срочно эвакуировали на улицу
Яна БАЗЕКИНА
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Пожарные быстро потушили воззгораниеПожарные быстро потушили воззгораниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем, 17 августа, в стерлитамакском торговом центре «Планета» сработала пожарная тревога. Всех посетителей и персонал срочно эвакуировали на улицу. Очевидцы сообщают, что весь первый этаж был в дыму, ревела сигнализация, но все смогли без паники и давки выбраться в безопасное место.

Как оказалось позже, в торговом центре загорелся светильник, но прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание, поэтому обошлось без пострадавших. В настоящий момент торговый центр вернулся к своей обычной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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