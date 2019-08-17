«Не верится, что ты стала ангелом»: в Башкирии похоронили молодую мать двоих детей, погибшую в ДТП

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-17T17:16:20+03:00

Женщину похоронили в деревне рядом с ее отцом

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Вчера, 16 августа, в Башкирии состоялись похороны 30-летней Оксаны С., погибшей в страшном ДТП в минувший вторник. Молодую мать двоих маленьких детей похоронили рядом с ее отцом в деревне Аючево Стерлитамаского района.

- Светлый, добрый человек. Не верится, что ты стала ангелом, - скорбят близкие и друзья женщины. – Сил семье пережить такое невыносимое горе.

Напомним, что авария, унесшая жизнь молодой женщины, произошла 13 августа. На 28-ом километре автодороги Стерлитамак-Салават лоб в лоб столкнулись отечественная «четырнадцатая» и «Датсун». Как позже рассказали в республиканской Госавтоинспекции, водитель ВАЗа превысил скорость и вылетел на встречную полосу, протаранив встречную машину.

Фото: республиканская Госаавтоинспекция

В иномарке в тот момент находились сама Оксана с мужем и ее дети четырех и 12-ти лет. От полученных травм женщина скончалась, ее муж и маленький сын отделались ссадинами и ушибами, а старший ребенок – сильным испугом. Сейчас сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

О самой погибшей известно не так много. Оксана родилась в Башкирии, а когда вышла замуж, то переехала в Нижневартовск. При этом молодая женщина не упускала возможности повидаться со своими родными и часто приезжала в родной Стерлитамакский район с семьей в гости.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования семье погибшей Оксаны С.

ИСТОЧНИК KP.RU