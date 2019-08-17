В Башкирии парня обвиняют в убийстве собственной мамы: на теле нашли следы криминального характера

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-17T16:35:36+03:00

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В мае прошлого года всю Башкирию всколыхнуло известие о пропаже пожилой жительницы деревни Байгильдино Нуримановского района. 81-летняя Замира Шигапова ушла рано утром 8 мая из собственного дома и неожиданно исчезла. Пропавшую пенсионерку почти месяц искали родственники, полиция и волонтеры. 16 июня пришло печальное известие: женщину нашли мертвой в собственном сарае.

И если изначально у следствия не было сомнений, что пенсионерка умерла своей смертью, то через несколько недель стало известно: гибель Замиры Шигапова носит криминальный характер. Якобы экспертиза выявила перелом подъязычной кости, а значит – женщину задушили.

Удивительно, но в смерти Замиры обвинили… ее родного младшего сына. Якобы, по уверению других родственников, он накануне поскандалил с матерью, и в надежде поскорее завладеть ее домом и участком, решился на страшное преступление.

Вот только родные мужчины, которые и обратились в редакцию «Комсомольской правды - Уфа» за помощью в поисках справедливости, уверены: Айдар (имя изменено – ред.) никогда в жизни бы не поднял руку на самого близкого человека, а вот у других близких родственников корыстный умысел на имущество пенсионерки был. Именно они и могли почти месяц прятать тело погибшей, а потом с помощью оговора засадить главного наследника в тюрьму.

«Комсомольская правда» продолжает разбираться в истории, подробности появятся позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU