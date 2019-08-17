2019-08-17T16:35:36+03:00
Происшествия

В Башкирии парня обвиняют в убийстве собственной мамы: на теле нашли следы криминального характера

Но родные погибшей Замиры Шигаповой уверены, что к смерти родственницы причастны третьи лица
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено близкими Замиры ШигаповойФото: предоставлено близкими Замиры Шигаповой
Изменить размер текста:

В мае прошлого года всю Башкирию всколыхнуло известие о пропаже пожилой жительницы деревни Байгильдино Нуримановского района. 81-летняя Замира Шигапова ушла рано утром 8 мая из собственного дома и неожиданно исчезла. Пропавшую пенсионерку почти месяц искали родственники, полиция и волонтеры. 16 июня пришло печальное известие: женщину нашли мертвой в собственном сарае.

И если изначально у следствия не было сомнений, что пенсионерка умерла своей смертью, то через несколько недель стало известно: гибель Замиры Шигапова носит криминальный характер. Якобы экспертиза выявила перелом подъязычной кости, а значит – женщину задушили.

Удивительно, но в смерти Замиры обвинили… ее родного младшего сына. Якобы, по уверению других родственников, он накануне поскандалил с матерью, и в надежде поскорее завладеть ее домом и участком, решился на страшное преступление.

Вот только родные мужчины, которые и обратились в редакцию «Комсомольской правды - Уфа» за помощью в поисках справедливости, уверены: Айдар (имя изменено – ред.) никогда в жизни бы не поднял руку на самого близкого человека, а вот у других близких родственников корыстный умысел на имущество пенсионерки был. Именно они и могли почти месяц прятать тело погибшей, а потом с помощью оговора засадить главного наследника в тюрьму.

«Комсомольская правда» продолжает разбираться в истории, подробности появятся позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимские врачи сотворили настоящее чудо и спасли руку отцу шестерых детей
Пропавшая в Уфе Лариса Колокольникова жива - волонтеры завершили поиски
В Уфе временно перекроют улицу Обскую
Облачно и жарко: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 17 августа
В Уфе на Советской площади появится подземная парковка
В Уфе специальная медицинская бригада будет проверять здоровье ветеранов ВОВ
В Уфе дети вынуждены посещать полуразвалившуюся школу
«В подарок уринотерапия»: жители Башкирии возмущены магазином, где арбузы хранятся в туалете
Уфимка выжила, выпав из окна на третьем этаже
В Башкирии женщину сбил автомобиль, а потом по ней проехался грузовик
Житель Башкирии решил сбежать из больницы, заявив о заложенной бомбе
В Уфе снова пропал 67-летний Владимир Ивакин
Школьница из Башкирии уже неделю ищет свою маму, пропавшую при странных обстоятельствах
В Башкирии двое мужчин жестоко убили знакомого и сбросили тело в овраг
Двое грибников заблудились в лесу в Башкирии
В Башкирии директор танцевальной школы получала зарплату уволившейся сотрудницы
Радий Хабиров предложил премировать учителей, подготовивших стобалльников
В Башкирии банда юных угонщиков-неудачников предстанет перед судом
В Башкирии пропал без вести 64-летний Рим Степанов
«Мой папа приходит домой, у него руки в крови»: стихотворение 16-летней уфимки про отца-омоновца обсуждают соцсети
В Уфе открылась «Школа здорового питания»
Следовавший в Уфу самолет вернулся в аэропорт из-за попадания птицы в лобовое стекло
Хотите работать ближе к дому?