Облачно и жарко: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 17 августа
Кажется, август вспомнил, что он все еще летний месяц: в Башкирию вернулась долгожданная жаркая и солнечная погода. В воскресенье жители республики могут смело планировать поход на природу и в городские парки, ведь прогноз синоптиков благоприятный.
Так завтра, 17 августа, в Башкирии ожидается облачность, но преимущественно без осадков. Лишь в отдельных северных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер то и дело будет менять направление, а днем усилится до порывистого. Средняя температура воздуха в республике ночью составит +13; +18 ° (в горных районах будет прохладно – всего +8 °) а днем прогреется до +24; +29 °. На юге Башкирии и вовсе ожидается жара до +33 °.
В Уфе также синоптики обещают переменную облачность без дождей, легкий ветерок, а столбик термометра покажет до +27 °. Если верить метеорологическим прогнозам, то такая хорошая погода сохранится до конца следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU