2019-08-17T13:45:31+03:00
Общество

Облачно и жарко: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 17 августа

В отдельных районах воздух прогреется до +33 °
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Кажется, август вспомнил, что он все еще летний месяц: в Башкирию вернулась долгожданная жаркая и солнечная погода. В воскресенье жители республики могут смело планировать поход на природу и в городские парки, ведь прогноз синоптиков благоприятный.

Так завтра, 17 августа, в Башкирии ожидается облачность, но преимущественно без осадков. Лишь в отдельных северных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер то и дело будет менять направление, а днем усилится до порывистого. Средняя температура воздуха в республике ночью составит +13; +18 ° (в горных районах будет прохладно – всего +8 °) а днем прогреется до +24; +29 °. На юге Башкирии и вовсе ожидается жара до +33 °.

В Уфе также синоптики обещают переменную облачность без дождей, легкий ветерок, а столбик термометра покажет до +27 °. Если верить метеорологическим прогнозам, то такая хорошая погода сохранится до конца следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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