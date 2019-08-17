В Уфе на Советской площади появится подземная парковка

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-17T13:03:25+03:00

А на месте нынешней парковки по замыслу властей появится памятник Минигали Шаймуратову

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Уфимская администрация дала распоряжение Главному управлению архитектуры и градостроительства начать разработку проектов планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Ленина, Октябрьской революции, Цюрупы и Пушкина. Теперь на Советской площади появится подземная парковка.

Как сообщает «Ъ-Уфа», подземная парковка планируется двухъярусной, а на месте существующей – облагородят территорию и установят памятник генералу Минигали Шаймуратову. Сметная стоимость проекта еще не определена.

О планах на подземную парковку еще в мае высказался руководитель региона Радий Хабиров на заседании Всемирного курултая башкир. Тогда впервые был представлен проект парка с конной скульптурой, напоминающий памятник Петру I в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU