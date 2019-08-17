В Уфе специальная медицинская бригада будет проверять здоровье ветеранов ВОВ

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-17T12:17:12+03:00

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В преддверии 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в Уфе создали специальную выездную медицинскую бригаду, которая будет заботиться о здоровье ветеранов ВОВ, их вдов, а также тружеников тыла. Идея принадлежит госпиталю ветеранов войн.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», на дому ветеранов будут осматривать профильные специалисты: терапевт, хирург, невролог, ортопед-травматолог, гериатр (врач, занимающийся лечением пожилых и старых людей с учетом их возраста – ред.) и другие. Также ветеранов навестит и социальный работник, который оценит условия проживания.

Предполагается, что за день бригада сможет навестить пять-шесть пациентов, и если здоровье ветерана будет внушать опасение, его немедленно отправят в больницу. Всего планируется навестить около тысячи пожилых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU