В Уфе специальная медицинская бригада будет проверять здоровье ветеранов ВОВ
В преддверии 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в Уфе создали специальную выездную медицинскую бригаду, которая будет заботиться о здоровье ветеранов ВОВ, их вдов, а также тружеников тыла. Идея принадлежит госпиталю ветеранов войн.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан», на дому ветеранов будут осматривать профильные специалисты: терапевт, хирург, невролог, ортопед-травматолог, гериатр (врач, занимающийся лечением пожилых и старых людей с учетом их возраста – ред.) и другие. Также ветеранов навестит и социальный работник, который оценит условия проживания.
Предполагается, что за день бригада сможет навестить пять-шесть пациентов, и если здоровье ветерана будет внушать опасение, его немедленно отправят в больницу. Всего планируется навестить около тысячи пожилых пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU