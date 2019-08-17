«В подарок уринотерапия»: жители Башкирии возмущены магазином, где арбузы хранятся в туалете

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-17T10:51:48+03:00

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Жители Башкирии возмутились условиями хранения продуктов в одном из местных супермаркетов. Грузчик, поставляющий продукты в магазин, в соцсетях опубликовал фотографии, на которых арбузы из-за нехватки места на складе лежат прямо на полу туалета возле унитаза. Также на снимках виден жуткий беспорядок на складе, продукты валяются, как попало, без соблюдения санитарных норм.

Фото: соцсети

Местные жители возмущены такими порядками в магазине, отмечая, что потом эти арбузы могут есть маленькие дети.

- Так вот почему у арбузов всегда один бок желтый, - шутит один из комментаторов.

- Купил арбуз, в подарок уринотерапия, - с сарказмом подмечает другой подписчик.

- В Роспотребнадзор эти фотографии, а сам магазин закрыть, - возмущается еще одна читательница паблика.

Фото: соцсети

Впрочем, нашлись и те, кто счел данные фотографии провокацией конкурентов, заявляя, что являются постоянными покупателями, и всегда в супермаркете соблюдаются чистота и порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU