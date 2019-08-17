Пропавшая в Уфе Лариса Колокольникова жива - волонтеры завершили поиски

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-17T15:33:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» сообщили радостное известие: 78-летняя Лариса Колокольникова (Красавина) найдена живой. Напомним, что женщину разыскивали с 14 августа, когда она ушла из дома и пропала. Поскольку пенсионерка нуждалась в медицинской помощи и в любой момент могла почувствовать себя плохо, обеспокоенные родственники сообщили в полицию и обратились за помощью к добровольцам-поисковикам.

Где именно пропадала пожилая женщина все это время, и в каком состоянии сейчас находится, волонтеры предпочли не распространяться по просьбе родных.

ИСТОЧНИК KP.RU