2019-08-17T11:45:37+03:00
Общество

В Уфе дети вынуждены посещать полуразвалившуюся школу

Прокуратура организовала проверку по коллективной жалобе родителей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: прокуратура по РБФото: прокуратура по РБ
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В Уфе прокуратура Советского района организовала проверку по коллективному обращению родителей, чьи дети вынуждены посещать полуразвалившуюся школу. Заявители утверждают, что основное здание школы, построенное еще в 1957 году, и ее пристрой являются аварийными, поэтому дети рискуют своим здоровьем и жизнями.

К проверке были также привлечены сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и госжилинспекторы. Выяснилось, что школа и впрямь находится в плачевном состоянии: стены покрыты сетью глубоких трещин, штукатурка промокла, а в кабинетах из-за сырости осыпается лакокрасочное покрытие.

- В настоящий момент проводится документальная проверка, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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