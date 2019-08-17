2019-08-17T08:59:54+03:00
Происшествия

Житель Башкирии решил сбежать из больницы, заявив о заложенной бомбе

Злоумышленник планировал затеряться в толпе остальных пациентов
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Белебее перед судом предстанет 37-летний местный житель, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о терроризме.

Как выяснилось в ходе следствия, ранее неоднократно судимый мужчина проходил лечение в наркологическом отделении районной больницы. В какой-то момент пациент решил сбежать и не придумал ничего умнее, как позвонить в полицию и сообщить о заложенной в больнице бомбе. Мужчина планировал затеряться в толпе эвакуируемых пациентов, а позже незаметно улизнуть.

Когда на место прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб, конечно, никакой бомбы они не обнаружили. Вскоре личность хулигана была установлена, и его задержали.

Теперь за ложное сообщение о терроризме мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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