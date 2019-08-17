Житель Башкирии решил сбежать из больницы, заявив о заложенной бомбе
В Белебее перед судом предстанет 37-летний местный житель, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о терроризме.
Как выяснилось в ходе следствия, ранее неоднократно судимый мужчина проходил лечение в наркологическом отделении районной больницы. В какой-то момент пациент решил сбежать и не придумал ничего умнее, как позвонить в полицию и сообщить о заложенной в больнице бомбе. Мужчина планировал затеряться в толпе эвакуируемых пациентов, а позже незаметно улизнуть.
Когда на место прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб, конечно, никакой бомбы они не обнаружили. Вскоре личность хулигана была установлена, и его задержали.
Теперь за ложное сообщение о терроризме мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU