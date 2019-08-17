В Башкирии женщину сбил автомобиль, а потом по ней проехался грузовик

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-17T09:39:41+03:00

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Серьезное ДТП произошло накануне ночью в Салаватском районе Башкирии, в котором погибла 46-летняя жительница Оренбургской области.

Все случилось на 17-ом километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит: по данным дорожных полицейских, женщина стояла на проезжей части, когда на нее наехал автомобиль «Хендай Санта Фе». 31-летний водитель иномарки позже будет объяснять, что не заметил в темноте стоящего пешехода. Следом по несчастной проехался грузовик «Фрейлайнер», за рулем которого находился 42-летний житель Давлеканово.

От полученных серьезных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU