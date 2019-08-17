В Уфе снова пропал 67-летний Владимир Ивакин

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-17T08:26:59+03:00

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В Уфе снова разыскивают 67-летнего Владимира Ивакина, который уже пропадал в конце июля, но нашелся через четыре дня. На этот раз родственники сообщили, что пожилой мужчина вышел из дома 12 августа и снова исчез, поэтому они обратились за помощью в полицию и к волонтерам ДПСО «Лиза Алерт». Дело в том, что Владимир нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован, поэтому медлить с поисками нельзя.

Вчера вечером, 16 августа, волонтеры прочесали город, но пока результатов нет.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: светлая рубашка в клетку с коротким рукавом, черные штаны, черные сланцы.

Если вам что-то известно о местонахождении Владимира Ивакина, просьба сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU