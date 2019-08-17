В Уфе снова пропал 67-летний Владимир Ивакин
В Уфе снова разыскивают 67-летнего Владимира Ивакина, который уже пропадал в конце июля, но нашелся через четыре дня. На этот раз родственники сообщили, что пожилой мужчина вышел из дома 12 августа и снова исчез, поэтому они обратились за помощью в полицию и к волонтерам ДПСО «Лиза Алерт». Дело в том, что Владимир нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован, поэтому медлить с поисками нельзя.
Вчера вечером, 16 августа, волонтеры прочесали город, но пока результатов нет.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие.
Был одет: светлая рубашка в клетку с коротким рукавом, черные штаны, черные сланцы.
Если вам что-то известно о местонахождении Владимира Ивакина, просьба сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU