Двое грибников заблудились в лесу в Башкирии
К счастью, спасателям удалось вовремя отыскать мужчин
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В лесном массиве неподалеку от деревни Аргамак, расположенной в Дюртюлинском районе, заблудились двое мужчин. 59-летние приятели решили пойти по грибы, но так увлеклись тихой охотой, что сбились с пути. Днем 16 августа сообщение о пропаже мужчин поступило на пульт экстренных служб.
В лес на поиски грибников выехали сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве сообщили, что поиски заняли некоторое время, но в итоге заблудившихся мужчин удалось найти.
ИСТОЧНИК KP.RU