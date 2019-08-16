Двое грибников заблудились в лесу в Башкирии

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-16T19:06:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В лесном массиве неподалеку от деревни Аргамак, расположенной в Дюртюлинском районе, заблудились двое мужчин. 59-летние приятели решили пойти по грибы, но так увлеклись тихой охотой, что сбились с пути. Днем 16 августа сообщение о пропаже мужчин поступило на пульт экстренных служб.

В лес на поиски грибников выехали сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве сообщили, что поиски заняли некоторое время, но в итоге заблудившихся мужчин удалось найти.

ИСТОЧНИК KP.RU