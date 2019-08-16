В Башкирии двое мужчин жестоко убили знакомого и сбросили тело в овраг

СЕГОДНЯ 19:56 2019-08-16T19:56:23+03:00

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В Следкоме по Башкирии поделились подробностями жесткого убийства, совершенного в Кушнаренковском районе. В прошлом августа в овраге близ деревни Купаево было найдено тело 57-летнего мужчины. Он был известным скандалистом и имел судимости за тяжкие преступления, так что у него было много недоброжелателей.

Однако внимание следователей привлек 46-летний местный житель, с которым погибший поссорился накануне. Оказалось, что тот замыслил отомстить мужчине, для чего привлек своего 39-летнего приятеля. Вдвоем они закупили выпивки и отправились с жертвой к озеру, где избили его руками, ногами, саперной лопатой и придушили. Бездыханное тело они загрузили в машину и сбросили в овраг.

46-летнего подозреваемого задержали быстро, а вот соучастника поймали уже в Челябинской области - он купил билет на поезд и попытался сбежать.

Свою вину они не признали. Сейчас мужчины ждут свои копии обвинительного заключения, после чего начнется суд.

ИСТОЧНИК KP.RU