Радий Хабиров предложил премировать учителей, подготовивших стобалльников

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-16T18:06:24+03:00

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Радий Хабиров предложил материально поощрять учителей, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом он заявил на республиканском августовском совещании по образованию.

По словам врио главы региона, количество стобалльников в последнее время в Башкирии увеличилось почти в два раза и эту тенденцию власти хотят сохранить.

- Если Министерство образования предложит, я готов пойти на то, чтобы в рамках грантов Главы республики или бюджетного финансирования мы премировали того преподавателя, который его [стобалльника - прим. ред.] подготовил, - пояснил Хабиров. - И не надо говорить о 5 тысячах рублей, мы дадим больше, потому что это штучный товар.

Денежную поддержку он предложил распространить и на тех педагогов, которые подготовили победителей российских и международных олимпиад.

ИСТОЧНИК KP.RU