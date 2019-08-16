Радий Хабиров предложил премировать учителей, подготовивших стобалльников
Радий Хабиров предложил материально поощрять учителей, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом он заявил на республиканском августовском совещании по образованию.
По словам врио главы региона, количество стобалльников в последнее время в Башкирии увеличилось почти в два раза и эту тенденцию власти хотят сохранить.
- Если Министерство образования предложит, я готов пойти на то, чтобы в рамках грантов Главы республики или бюджетного финансирования мы премировали того преподавателя, который его [стобалльника - прим. ред.] подготовил, - пояснил Хабиров. - И не надо говорить о 5 тысячах рублей, мы дадим больше, потому что это штучный товар.
Денежную поддержку он предложил распространить и на тех педагогов, которые подготовили победителей российских и международных олимпиад.
ИСТОЧНИК KP.RU