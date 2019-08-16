2019-08-16T18:06:24+03:00
Общество

Радий Хабиров предложил премировать учителей, подготовивших стобалльников

Так власти региона рассчитывают увеличить число отличников
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Радий Хабиров предложил материально поощрять учителей, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом он заявил на республиканском августовском совещании по образованию.

По словам врио главы региона, количество стобалльников в последнее время в Башкирии увеличилось почти в два раза и эту тенденцию власти хотят сохранить.

- Если Министерство образования предложит, я готов пойти на то, чтобы в рамках грантов Главы республики или бюджетного финансирования мы премировали того преподавателя, который его [стобалльника - прим. ред.] подготовил, - пояснил Хабиров. - И не надо говорить о 5 тысячах рублей, мы дадим больше, потому что это штучный товар.

Денежную поддержку он предложил распространить и на тех педагогов, которые подготовили победителей российских и международных олимпиад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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