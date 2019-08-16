В Башкирии директор танцевальной школы получала зарплату уволившейся сотрудницы

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-16T18:51:53+03:00

А еще она начисляла себе ее премии

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В Октябрьском состоялся суд на бывшим директором детской танцевальной школы. Ее судили за мошенничество и подлог.

Как сообщает Следком, 60-летняя женщина воспользовалась зарплатной картой преподавательницы, которая ранее уволилась. Формально та якобы продолжала работать, только ее заработком теперь распоряжалась директор. Вдобавок больше года женщина издавала фальшивые приказы о выплате уволенной коллеге премий за добросовестное исполнение обязанностей. Премии, кстати, были повыше, чем у прочих действующих преподавателей.

- Всего за указанный период подозреваемая получила премий на общую сумму свыше 196 тыс. рублей, - говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

В ходе следствия директор возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей два года условно и столько же лет испытательного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU