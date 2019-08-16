«Мой папа приходит домой, у него руки в крови»: стихотворение 16-летней уфимки про отца-омоновца обсуждают соцсети
16-летняя Арина Исхакова из Уфы посвятила стихотворение несогласованным акциям протеста в Москве. Произведение написано от лица ребенка, отец которого якобы работает в ОМОНе. Оно начинается со строк «Мой папа приходит домой, у него руки в крови…». Под соответствующий видеоряд Арина прочла свое стихотворение и опубликовала в Instagram.
Текст стихотворения:
«Мой папа приходит домой, у него руки в крови…
В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.
Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас,
Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.
И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут „Фас!“,
Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.
И передай своей маме — я, правда, ее любил.
«Любить» не заложено в новой программе,
Я это чувство в себе подавил.
Сердце застыло — камень. В глазах холодеет он.
Мама, что будет с нами? На папе надпись „ОМОН“»
Видео не осталась в пределах одной соцсети. Его опубликовали на YouTube, где оно набрало уже 32 тысячи просмотров, и в популярных сообществах «ВКонтакте».
Жительница Уфы написала стихотворение об ОМОНе.Видео: instagram, @pretentieusementtwoАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU