«Мой папа приходит домой, у него руки в крови»: стихотворение 16-летней уфимки про отца-омоновца обсуждают соцсети

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-16T15:56:06+03:00

Наложенное на видеоряд стихотворение девушки собирает десятки тысяч просмотров

Изменить размер текста: A A

16-летняя Арина Исхакова из Уфы посвятила стихотворение несогласованным акциям протеста в Москве. Произведение написано от лица ребенка, отец которого якобы работает в ОМОНе. Оно начинается со строк «Мой папа приходит домой, у него руки в крови…». Под соответствующий видеоряд Арина прочла свое стихотворение и опубликовала в Instagram.

Текст стихотворения:

«Мой папа приходит домой, у него руки в крови…

В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.

Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас,

Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.

И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут „Фас!“,

Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.

И передай своей маме — я, правда, ее любил.

«Любить» не заложено в новой программе,

Я это чувство в себе подавил.

Сердце застыло — камень. В глазах холодеет он.

Мама, что будет с нами? На папе надпись „ОМОН“»

Видео не осталась в пределах одной соцсети. Его опубликовали на YouTube, где оно набрало уже 32 тысячи просмотров, и в популярных сообществах «ВКонтакте».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/726387" frameborder="0"></iframe> Жительница Уфы написала стихотворение об ОМОНе.Видео: instagram, @pretentieusementtwoАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU