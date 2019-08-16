В Уфе открылась «Школа здорового питания»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-16T15:49:51+03:00

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«Школа здорового питания» заработала в Уфе. На еженедельных лекциях жители города смогут узнать все о правильном питании. Занятия будут вестись до декабря текущего года. Параллельно в торговых центрах, кинотеатрах и на других площадках будут проходить мастер-классы по здоровому питанию. Всего их запланировано шесть.

- Используя полученные знания во время практикума, слушатели Школы смогут повлиять не только на свое здоровье, но и на оздоровление членов семьи, — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Этот проект - часть федерального проекта «Демография», направленного на формирование у россиян мотивации к здоровому образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU