В Башкирии пропал без вести 64-летний Рим Степанов

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-16T16:49:04+03:00

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Близкие 64-летнего жителя Башкирии Рима Степанова просят помощи в поисках мужчины. 13 августа он вышел из дома в селе Кандры Туймазинского района республики и с тех пор никто ничего о нем не слышал.

За поиски мужчины взялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Они призывают всех жителей региона, которые знают что-то о передвижениях мужчины или увидят его на улице, позвонить на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 или 112.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза серо-зеленые.

Был одет: темно-синяя футболка с белыми горизонтальными полосками, темно-синие трико с белыми лампасами, черные резиновые сланцы.

ИСТОЧНИК KP.RU