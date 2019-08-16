2019-08-16T14:52:31+03:00
Общество

Следовавший в Уфу самолет вернулся в аэропорт из-за попадания птицы в лобовое стекло

На борту находилось 97 пассажиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Было принято решение поменять самолетБыло принято решение поменять самолетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 16 августа, вылетевший из Москвы в Уфу самолет был вынужден вернуться в аэропорт Внуково. Дело в том, что в лобовое стекло лайнера авиакомпании UTair во время полета попала птица, и члены экипажа приняли решение не рисковать и вернуться на аэродром. На борту в этот момент находилось 97 пассажиров.

– Стекло целое. Посадка благополучная, — цитирует сообщение пресс-службы перевозчика «РИА-новости».

Несмотря на благополучный исход инцидента, самолет все-таки решили поменять. Вылет запланирован на 15:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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