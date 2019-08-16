«Скотское отношение к людям»: жители Уфы возмутились городской поликлиникой

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-16T14:31:19+03:00

Мать с четырьмя детьми простояла в душном коридоре несколько часов

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Жителей Уфы возмутила поликлиника в центре города. Своим недовольством горожане поделились в социальной сети. Они раскритиковали буквально каждый аспект: от самого здания до отношения врачей. Так, женщина, пришедшая на осмотр к ортопеду с четырьмя детьми, простояла в душном и тесном коридоре около пяти часов: с 9:30 утра до 15:00 дня.

– Помещение вообще не приспособлено, узкие коридоры, духота, дышать не чем. Один туалет для всех! – негодует многодетная мать.

Она также отметила, что возле здания медучреждения нет парковки. Особого внимания удостоился медперсонал. По словам женщины, «многие даже не осматривают».

– Там наплевать всем на пациентов, начиная от главврача и заканчивая уборщицей, которая машет тряпкой и ворчит, что пол пачкают, – продолжила «разносить» поликлинику женщина.

Уфимку поддержала еще одна жительница города. Она отметила, что из-за «скотского отношения к людям» ей пришлось открепить от поликлиники всю свою семью.

ИСТОЧНИК KP.RU