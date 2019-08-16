2019-08-16T13:56:04+03:00
Общество

В Уфе раскритиковали финансовую поддержку бизнеса со стороны городских властей

Эксперты считают, что бюджет по программе поддержки предпринимателей должен быть увеличен в 10 раз
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфа по показателю финансовой поддержки бизнеса отстает от ряда крупных городовУфа по показателю финансовой поддержки бизнеса отстает от ряда крупных городовФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Уфе участники рабочей группы по развитию малого и среднего бизнеса пришли к выводу, что финансирование по программе поддержки предпринимательства необходимо увеличить как минимум в 10 раз. Председатель Совета городского Союза предпринимателей Ольга Одинокова назвала 2,5 млн рублей в год, выделяемых из городского бюджета, – «позором».

В качестве сравнения она привела данные в других крупных городах. Ежегодный объем финансирования в Екатеринбурге составляет 8,3 млн рублей, в Новосибирске – 25,6 млн, в Казани – 33,4 млн.

– Поддержки добрым словом недостаточно — должна быть финансовая и административная поддержка, – цитирует депутата Горсовета Павла Васильева «РБК-Уфа».

Он добавил, что нынешние суммы для поддержки бизнеса просто «смешные». Солидарность с позицией Одиноковой и Васильева также выразил начальник профильного управления мэрии Елена Суворова. Руководитель рабочей группы по развитию предпринимательства Айдар Зубаиров заявил, что при формировании бюджета на 2020 год будет учтено предложение по увеличению финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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